Инициировано расследование по факту незаконного ввоза в Россию наркотических веществ гражданином Молдовы

Таможенная службы Молдовы решили провести собственное расследование по факту задержания нашего соотечественника российскими секретными службами.

Молдованина подозревают в попытке незаконного ввоза в Россию наркотических веществ. Мужчину и его подельника подозревают в создании международной криминальной группировки, которая специализируется в распространении наркотиков, в частности, марихуаны, гашиша и амфетамина.



По данным российского ФСБ, подозреваемые провозили наркотические вещества из Европы в их страну через Молдову. Российская пресса пишет, что два года назад служба безопасности России уже разоблачила такую же группировку. Тогда задержали двоих граждан Молдовы. Транзит наркотиков в Россию обеспечивала криминальная группировка Патрон - Борман - Клиффорд, которая, по данным журналистского расследования, находилась под защитой Ренато Усатого.



Недавно журналисты проекта Zeppelin выяснили в ходе расследования, что члены группировки так-называемого "вора в законе" Патрона замешаны в покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова. Журналисты узнали, что за этим преступлением стоит беглый мэр Бельц Ренато Усатый.



Недавно в Кагуле задержали еще одного активиста формирования "Наша партия", который выращивал в теплице коноплю. Ziarul Naţional пишет, что это - Виталий Галеп, местный советник села Лучешты Кагульского района, избранный по спискам формирования Ренато Усатого.





