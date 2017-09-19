О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
ДТП на трассе Кишинев - Сороки: грузовик насмерть сбил женщину
// фото: ye.ua
11:59, 19 Sep 2017
просмотров 94 | комментариев 0

43-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, насмерть сбил грузовик. Трагедия произошла примерно в три часа ночи на трассе Кишинев - Сороки.

Водитель говорит, что пешеход появился на дороге неожиданно. Женщина скончалась на месте. Ведется следствие.

Водителю грозит уголовное дело.






Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не следует заниматься разработкой новых проектов. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня возможны перемены. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День будет отмечен высокой активностью. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...