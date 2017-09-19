Украина закачала на хранение газ западных компаний

В подземные газовые хранилища Украины (ПХГ) закачаны первые 3 млн кубометров природного газа по заявкам международных трейдеров Trafigura (Швейцария) и MND (Чехия).

Газ будет находиться в ПХГ в режиме "таможенный склад", что позволяет хранить его в течение трех лет без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов, сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

"Ожидается, что в сентябре оператор газотранспортной системы и газохранилищ Украины предоставит соответствующие брокерские услуги компаниям и, в соответствии с их предварительными заявками, закачает в "таможенный склад" около 50 млн куб. м природного газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Укртрансгаз заключил соответствующие договора уже с восьмью компаниями, среди которых международные трейдеры из Чехии, Швейцарии, Мальты и их украинские представительства. Также идет процесс подписания договоров еще с рядом контрагентов, пишет korrespondent.net

"Запуск нового режима функционирования ПХГ "таможенный склад" также является очередным шагом в направлении создания регионального газового хаба на основе ПХГ Украины", – отметил директор по развитию бизнеса Укртрансгаза Сергей Макогон.