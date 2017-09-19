В Одессе "заминировали" центральную улицу

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании центральной улицы города. Об этом во вторник, 19 сентября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба полиции Одессы

Отмечается, что на специальную линию 102 поступил звонок от женщины, которая сообщила, что услышала от неизвестного мужчины о запланированном взрыве на улице Дерибасовская, пишет korrespondent.net

На место прибыла следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления областной полиции.

"Информация проверяется. Полиция приносит извинения за временные неудобства. Это для вашей безопасности", – сообщили в полиции.