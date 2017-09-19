Porsche выпустит конкурента Tesla к 2019 году

Компания Porsche намерена вывести на рынок в 2019 году первый электрокар, построенный на базе концепта Mission E. Ориентировочная стоимость новинки может составить 80-90 тысяч долларов, передает CAR Magazine. Однако это будет касаться только базовой версии электромобиля.

Исполнительный директор автомобильной компании Оливер Блум на автосалоне во Франкфурте отметил, что новинка внешне будет "очень близка" к концепту электрокара, который был представлен еще в 2015 году.

В настоящее время точные характеристики производитель держит в секрете. Однако ожидается, что по крайней мере одна из версий Porsche Mission E будет иметь мощность 600 л.с. и свыше 250 километров в час максимальной скорости, как у представленного два года назад концепта, сообщает korrespondent.net