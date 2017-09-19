У "дочери Дали" потребовали возмещения расходов

Испанская прокуратура потребовала от ясновидящей Пилар Абель, заявлявшей об отцовстве Сальвадора Дали и добившейся эксгумации его тела, выплаты судебных издержек, передает El Mundo.

Известно, что проведенный в начале сентября этого года ДНК-тест не подтвердил, что Абель является дочерью художника. Однако ясновидящая результаты тестов подвергла сомнению и заявила, что намерена их оспорить.

В испанской прокуратуре в ходе слушаний в суде первой инстанции в Мадриде отметили, что женщина действовала "своенравно и необоснованно".

"Она действовала своенравным и необоснованным образом и не доказала ничего, что могло бы поставить под сомнение надежность национального института токсикологии", - отметил прокурор.

Также он добавил, что институт "Гала-Сальвадор Дали" в свою очередь намерен потребовать от ясновидящей компенсации за расходы на эксгумацию тела Сальвадора Дали, пишет korrespondent.net