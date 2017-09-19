Специальное заседание парламента пройдет 21 сентября

21 сентября парламент соберется на специальное заседание.

Основными темами станут законы, которые президент Игорь Додон отказывается промульгировать.

Это касается закона о борьбе с терроризмом, о реформе академии наук, об энергетике и талонах на питание.

Отказ президента затягивает, в частности, выполнение соглашения об ассоциации с ЕС.







