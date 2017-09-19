Новые iPhone превзошли конкурентов по мощности в два раза

iPhone X и iPhone 8 оказались производительнее своих Android-конкурентов фактически в два раза. Новый чипсет Apple A11 Bionic показал впечатляющие результаты в ходе кросс-платформенного теста Geekbench, передает BGR.

Так, оценки одноядерного тестирования "яблочных" гаджетов более чем в два раза выше, нежели у топовых Android-смартфонов, в частности - гаджетов на чипах Snapdragon 835 и Exynos 8895, как Samsung Galaxy S8, Note 8 или S8.

В то же время, в многоядерном тесте результаты iPhone оказались выше более чем на 50 процентов, пишет korrespondent.net

По оценкам экспертов, Apple A11 Bionic может стать самым оптимизированным чипом из когда-либо созданных американским производителем благодаря встроенным в гаджеты графическим и фото-соцпроцессорам.