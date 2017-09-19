На заседании сессии Генассамблеи ООН Павел Филип выступит с речью

Глава правительства Молдовы выступит с речью на заседании сессии Генассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч.Премьер-министр Молдовы Павел Филип с 19 по 22 сентября примет участие в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, сообщили во вторник в пресс-службе правительства.

"В ходе сессии основных дебатов Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Павел Филип выступит с речью от имени Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Также у премьера пройдет серия двусторонних встреч с главами государств и правительств — с американскими, европейскими официальными лицами и представителями ООН, в ходе которых "речь пойдет о возможностях укрепления дипломатических отношений и о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес".

Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.

Заявленный ранее вопрос о вынесении на 72-ю сессию ГА ООН пункта о выводе из Молдовы иностранных военных рассмотрен не будет.

Пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Бренден Варма ранее заявил, что "в соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре".





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