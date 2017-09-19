В Казахстане джип врезался в верблюда: пять погибших

Сегодня ночью в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По информации ведомства, на участке автодороги Западная Европа – Западный Китай, проходящей через Панфиловский район, джип Range Rover, управляемый 43-летней жительницей Алма-Аты, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулся.

"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице", – говорится в сообщении.

В ДТП также погиб верблюд, владелец которого пока не установлен.

Отмечается, что этот участок трассы еще не достроен, поэтому движение автотранспортных средств по нему еще запрещено, пишет korrespondent.net