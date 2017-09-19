Саакашвили приехал в Киев

Экс-глава Одесской обладминистрации и лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили приехал в Киев. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщила его пресс-секретарь Дарина Чиж, передают Украинские новости.

По словам Чиж, Саакашвили прибыл в украинскую столицу во вторник утром, а уже завтра он планирует уехать в Днепр, пишет korrespondent.net

"12:00 анонсирован брифинг адвокатов Саакашвили при его участии касательно обжалования указа президента Петра Порошенко о прекращении гражданства экс-президента Грузии", - рассказала пресс-секретарь.

Ранее в Минюсте заявляли, что Украина может не экстрадировать в Грузию Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу.

Также напомним, что суд по Саакашвили перенесли на 22 сентября.