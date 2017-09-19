Великобритания после Brexit хотела бы продолжить работать с правоохранительным агентством Евросоюза Europol, однако формат, в котором это было бы возможно, пока не определен и будет обсуждаться на переговорах с Брюсселем, говорится в опубликованной в понедельник концепции нового договора о сотрудничестве в области безопасности после Brexit, который Лондон предложит подписать Брюсселю.
"Британия должна добиться заключения соглашения с Europol, которое предусматривало бы сохранение нынешнего уровня сотрудничества", — говорится в тексте концепции.
Намерение сохранить тесные отношения с Europol, несмотря на Brexit, подтвердил и высокопоставленный источник в одном из профильных британских министерств. "Безопасность граждан является приоритетом для правительства при переговорах. Что касается Europol, то Британия очень ценит сотрудничество с ним, и является одним из главных "поставщиков" информации для баз данных ведомства. Мы надеемся, что сохраним тесные отношения с Europol. На переговорах мы будем добиваться сохранения уровня сотрудничества с Europol и добиваться его расширения", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время Europol сотрудничает с рядом стран, не являющимися членами ЕС, в частности, США и Канадой. Будут ли строиться отношения Британии с агентством по такой же схеме, источник пояснить не смог, сообщает РИА Новости
"Вопрос взносов будет обсуждаться на переговорах. Если встанет вопрос о британском взносе в адрес европейских агентств, мы готовы его обсуждать. Сейчас Europol финансируется странами-членами ЕС. Мы заинтересованы сохранить сотрудничество. Ключевой вопрос — избежать разрыва в сотрудничестве. Подготовительная работа необходима, но наша задача — избежать перерывов в сотрудничестве", — сказал источник.
"Все вопросы, связанные с сотрудничеством с Europol, будут обсуждаться на предстоящих переговорах. Мы уверены, что участие Британии в работе Europol и других правоохранительных структур ЕС будет выгодно всем сторонам. Тесное сотрудничество соответствует интересам всех", — добавил он.
В новом договоре с ЕС Британия с большой долей вероятности зафиксирует и желание сохранить на своей территории действие программы европейского ордера на арест. Упоминания об этом содержатся в опубликованной концепции. "Европейский ордер на арест крайне полезен для обеих сторон. Мы будем обсуждать его применение на переговорах. Очень надеемся на то, что договоримся о системе экстрадиции. Это важный вопрос, в том числе для наших партнеров. У нас производится много арестов по этому ордеру", — сказал источник.
По словам сотрудника другого профильного министерства, британское правительство не ожидает сложностей при переговорах о новом соглашении с ЕС о сотрудничестве в области безопасности после Brexit. "Мы не начинаем с нулевого уровня, согласование должно пройти достаточно быстро, так как сотрудничество уже идет, мы взаимодействуем на всех уровнях. Нам не придется договариваться с нуля. Мы возьмем за основу те форматы сотрудничества, которые у нас есть, и на этой основе мы заключим новое соглашение. Мы надеемся, что предлагаемая нами концепция послужит хорошей базой для предстоящих переговоров", — сказал чиновник.
"Мы с оптимизмом смотрим на возможность договориться по предлагаемым нами положениям договора. Они выгодны всем", — добавил он, отказавшись отвечать на вопрос о сроках начала переговоров по новому соглашению.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.
Комментарии
- Граната взорвалась в военной академии в Чехии: один человек погиб
- США выделят Украине 500 миллионов долларов на оборону
- У берегов Кувейта второй раз за месяц произошла утечка нефти
- Пострадавшим при терактах в Брюсселе выплатили полтора миллиона евро
- Саакашвили приехал в Киев
- Испания объявила персоной нон грата посла КНДР
- США открыли первую военную базу в Израиле
- В Германии задержали чеченца по подозрению в связях с ИГИЛ
- Сенат США поддержал увеличение военного бюджета на 73 млрд долларов
- Украина закачала на хранение газ западных компаний
- Армения признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику в случае войны
- Фестиваль пива в Малайзии запретили как "антиисламский"
- Граната взорвалась в военной академии в Чехии: один человек погиб
- У берегов Австралии нашли город осьминогов
- В игре War Thunder появились современные танки
- Украинского пенсионера пытали до смерти из-за денег
- На Чеканах обнаружен труп бездомного мужчины
- В США самолет столкнулся с двумя оленями
- ДТП под Ставченами: машина столкнулась с грузовиком и перевернулась
- Названы сроки наступления климатической катастрофы
- Буря в Тимишоаре: восемь человек погибли, больше 60 пострадали
- Время пришло: Юнкер назвал две страны, которые должны войти в Шенгенскую зону
- Дмитрий Медведев, Михай Тудосе и Владимир Гройсман находятся в Молдове
- Месть в прямом эфире: испанский ведущий разрезал платье своей коллеги во время телешоу. ВИДЕО
- Скандал в российском шоу-бизнесе: между Ургантом и Соловьевым вспыхнул конфликт
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не следует заниматься разработкой новых проектов. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW