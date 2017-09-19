«Яндекс» разработала собственную платформу для автомобильных мультимедийных систем

Компания «Яндекс» разработала собственную платформу для автомобильных мультимедийных систем, которая получила название «Яндекс.Авто». Первыми ее получат седан Toyota Camry и кроссовер RAV4, который поступят в продажу в октябре.

Новинка позволяет пользоваться сервисами «Яндекса» – «Навигатором», «Музыкой» и «Погодой» – прямо на экране мультимедийной системы. Платформа сделана таким образом, что на дисплей могут выводиться данные с разных сервисов одновременно.

Система также получила функцию голосового управления, которая сделана на основе комплекса SpeechKit, разработанного «Яндексом». С ее помощью водитель при помощи голосовых команд сможет прокладывать маршрут или просить включить ту или иную радиостанцию, сообщает motor.ru.

В «Яндексе» отметили, что системой и ее отдельными компонентами можно будет пользоваться, даже если в автомобилей не стоит «Яндекс.Авто». Для этого необходимо будет подключить мобильный гаджет к мультимедийной системе автомобиля шнуром через USB-вход. По такому же принципу работают протоколы Android Auto и Apple CarPlay.