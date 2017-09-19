США выделят Украине 500 миллионов долларов на оборону

Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", позволяющий выделить 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и предоставить ей летальное оружие в целях обороны. Об этом украинский президент Петр Порошенко сообщил в Facebook.

"Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства", - сообщил украинский лидер.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - отметил Порошенко.

Американский сенат в понедельник вечером одобрил законопроект, в котором предусмотрено выделение около 700 миллиардов долларов на оборону США. В законопроекте содержатся пункты о военной поддержке Украины и о лечении раненых украинских солдат в военных учреждениях США.

Ранее, выступая в военной академии Уэст Пойнт в США, Порошенко заявил, что Украина ценит тот факт, что Соединенные Штаты стоят с Киевом "плечом к плечу в нашей борьбе".

Палата представителей конгресса США в конце сентября прошлого года одобрила закон "О поддержке стабильности и демократии на Украине", разрешающий поставки Украине летального оборонительного вооружения.

Соединенные Штаты с начала кризиса на Украине поставляют Киеву нелетальное вооружение. В начале 2015 года в США и ЕС начали обсуждать возможность отправки Киеву летальных вооружений. Однако после принятия "нормандской четверкой" минских договоренностей и визита в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель президент Барак Обама отказался от этой идеи.



В то же время в самопровозглашенных народных республиках Донбасса заявляли, что американцы тайно поставляют украинской армии летальное оружие. Власти Украины вынуждены были признать, что европейские страны действительно поставляют Киеву такое оружие. В сентябре 2015-го президент Украины Петр Порошенко заявил, что США и Европа ответили отказом на просьбу Киева об оказании военной помощи.



В октябре 2015 года сенат конгресса США принял оборонный бюджет на 2016 финансовый год, предусматривающий возможность поставок Украине летального оружия. Сначала Обама наложил вето на этот документ, но позже оборонный бюджет все же был принят, пишет newsru.com





