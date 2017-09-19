Шведы превратят старый маяк в церковь

Шведская компания Forstberg ling представила свой проект восстановления сгоревшей церкви в финском городе Юливиеска. Как сообщает Designboom, для нужд прихода дизайнеры предложили использовать старый маяк.

По проекту, зданию хотят придать очертания шпиля и установить в нем дверь, которая сохранилась от церкви. Внутреннее пространство должно объединять куполообразное фойе.

При этом часовню, ризницу и основной зал для богослужений дизайнеры хотят разместить под землей. Таким образом планировка позволит скрыть служебные помещения и переходы, а также визуально увеличить пространство, пишет lenta.ru

В 2015 году в Испании заброшенную церковь превратили в скейт-парк. Церковь была построена в 1912 году архитектором Мануэлем дель Бусто, но оказалась в числе сотен заброшенных религиозных построек по всей стране после Второй мировой войны. Своды расписал художник Окуда Сан-Мигель.