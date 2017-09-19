Португальская авиакомпания предложила перелеты в 1970-е

Португальский перевозчик TAP Portugal предложил клиентам перелеты в ретро-стиле. На этих рейсах путешественников переносят в атмосферу 1970-х годов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Уже на стойке регистрации пассажирам выдают посадочные талоны и багажные бирки, копирующие те, что компания выпускала 40 лет назад. На борту туристов встречают одетые в ретро-форму стюардессы, а в меню присутствуют блюда, которые были доступны на рейсах авиакомпании в 1970-е.

Например, Coca-Cola подается в стеклянных бутылках со старинными этикетками, а в конце обеда путешественникам предлагают отведать портвейна урожая 1972 года. Фильмы и музыка, доступные в бортовой развлекательной системе, также исключительно 40-летней давности, пишет lenta.ru

Новая услуга доступна на маршрутах из Лиссабона в Рио-де-Жанейро, Торонто, Сан-Паулу и Майами. Планируется, что в дальнейшем таких рейсов станет больше.