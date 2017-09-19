У берегов Австралии нашли город осьминогов

Международная команда исследователей обнаружила город осьминогов на дне залива Джервис, расположенного у восточного побережья Австралии. Крупное логово головоногих моллюсков Octopus tetricus было названо Octlantis, сообщает издание Science Alert.

В ходе подводной экспедиции на глубине 10-15 метров были найдены осьминоги, которые живут в норах, вырытых в скоплениях раковин, камней и песка. Ученые наблюдали за жизнью морских животных, снимая город на подводную камеру в течение 10 часов. Всего ученые насчитали 15 головоногих, которые контактируют друг с другом, сообща прогоняют других животных и даже выселяют друг друга из убежищ, пишет lenta.ru

Площадь города составляет 72 квадратных метра. Ученые считают, что осьминогов могли привлечь выступающие камни, которые стали основой для морского поселения. Однако исследователи пока не знают, какие преимущества для моллюсков несет совместное проживание. Данная территория характерна обилием пищи, но это притягивает внимание хищников. Кроме того, между животными наблюдается жесткая конкуренция.