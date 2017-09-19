Граната взорвалась в военной академии в Чехии: один человек погиб

Граната взорвалась на территории военной академии в городе Вышкове на востоке Чехии во вторник, один человек погиб и еще один был ранен, сообщил журналистам представитель республиканского минобороны Ян Пейшек.

"В результате взрыва погиб один человек. Еще один человек ранен, у него пострадал глаз. Конкретные причины взрыва выясняет военная полиция под наблюдением госпрокурора", — сказал Пейшек, сообщает РИА Новости.

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