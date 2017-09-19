Фестиваль пива в Малайзии запретили как "антиисламский"

Ежегодный малазийский фестиваль пива был отменен после протестов мусульман, считающих мероприятие "западным" и "неисламским", сообщает Daily Mail.

Фестиваль "Лучший фестиваль пива — 2017" должен был пройти в эти выходные в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Но власти запретили его проведение на фоне заявлений, что этот праздник превратит город в "самый большой центр пороков в Азии", сообщает РИА Новости

Хотя малазийские меньшинства — китайцы и индийцы — пьют пиво, мусульмане предостерегли, что проведения мероприятия может привести к преступлениям, свободному сексу и изнасилованиям.

Организаторы рассчитывали, что в фестивале примут участие около шести тысяч человек, однако мэрия Куала-Лумпура предупредила, что в случае, если люди попытаются собраться, их будут разгонять.





