Армения обсуждает с Азербайджаном возвращение ему части территорий, не представляющих угрозы для Нагорного Карабаха. Об этом заявил в понедельник, 18 сентября, глава МИД Армении Эдвард Налбандян на Шестом всеармянском форуме "Армения-Диаспора" в Ереване. "В связи с возвратом территорий речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать" Карабаху, цитирует Налбандяна "Интерфакс". Другие подробности он сообщить отказался, "в противном случае переговоры провалятся", пояснил он. Налбандян напомнил позицию Армении, которая заявляла, что признает независимость Нагорного Карабаха в случае начала военных действий. "Если начнется война и ее невозможно будет сразу остановить, то Армения признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику. Это будет означать конец переговоров со всеми последствиями", - сказал глава МИД Армении.
Он подчеркнул, что вопрос не исчерпывается признанием: "Если бы признанием решались все вопросы, то мы бы давно признали. Ведутся переговоры, и мы желаем решить вопрос мирным путем совместно с международным сообществом. Мы продолжим переговоры настолько, насколько это возможно. Война - это не решение".
Налбандян также отметил, что "еще одна попытка Азербайджана решить вопрос военным методом повлечет еще более жесткий ответ с армянской стороны, в Азербайджане об этом знают".
Армянское агентство Aysor приводит другое высказывание Налбандяна, в котором он выразил приверженность "исключительно мирному урегулированию проблемы". "Мирного решения можно достичь только путем переговоров, и им нет альтернативы", - заявил он. "Поэтому мы не отказываемся от переговорного процесса и встреч. Но для прогресса необходимо, чтобы Азербайджан выполнил достигнутые в Санкт-Петербурге и Вене договоренности. Иначе прогресса не будет", - сказал глава МИД Армении.
Ранее 13 сентября он заявлял, что Баку делает все для того, чтобы поездки в Карабах сократились, однако эти действия дают обратный эффект и количество поездок увеличивается. Министр отметил, что черные списки Азербайджана и факт возвращения из аэропортов людей с армянскими фамилиями тоже дают совершенно противоположный эффект, передавало агентство "АрмИнфо".
В апреле 2016 года президент Армении Серж Саргсян поручил МИДу работать над соглашением о военном сотрудничестве с Нагорным Карабахом и подтвердил, что если военные действия продолжатся и перерастут в широкомасштабные, Армения признает независимость Нагорного Карабаха.
В сентябре президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был помилован блогер Александр Лапшин, приговоренный в июле к трем годам лишения свободы. Гражданин России, Украины и Израиля провел в бакинской тюрьме несколько месяцев после того, как его задержали по обвинению в незаконном посещении Нагорного Карабаха в апреле 2011 года и октябре 2012 года. Кроме того, ему вменяли призывы в соцсетях признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.
Лапшин поблагодарил Ильхама Алиева за помилование и признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами, что стало поводом для провозглашения независимости Нагорно-Карабахской Республикой.
Переговоры между Арменией и Азербайджаном из-за Карабаха ведутся с перерывами с 1992 года. Азербайджан отстаивает принцип сохранения своей территориальной целостности, Армения поддерживает позицию властей Нагорного Карабаха.
Россия неоднократно играла посредническую роль между сторонами конфликта в организации переговоров по перемирию в Нагорном Карабахе. Власти РФ регулярно призывают обе стороны обеспечить полное прекращение боевых действий и соблюдение режима перемирия в зоне конфликта.
Подробнее: http://www.newsru.com/world/18sep2017/isnegotiating.html
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не следует заниматься разработкой новых проектов. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW