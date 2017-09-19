Том Круз рассказал о травме на съемках фильма "Миссия невыполнима"

Популярный американский актер Том Круз рассказал о травме, которую получил на съемках фильма "Миссия невыполнима – 6".

Актер рассказал, что у него перелом лодыжки. Сейчас он чувствует себя хорошо и продолжает восстановление. Он поблагодарил своих фанатов за добрые пожелания.

"Я собираюсь приступить к съемкам через пару недель", – рассказал Том Круз.

Голливудская звезда самостоятельно выполняет многие трюки на съемках различных фильмов, в том числе. Исключением не стала и картина "Миссия невыполнима – 6", пишет vesti.ru