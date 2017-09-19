Житель Австралии поджог банк, устав ждать в очереди

Житель Мельбурна попал под суд за то, что устроил пожар в отделении одного из местных банков, устав ждать там в очереди. Помещение выгорело полностью, при этом 27 человек получили ожоги разной степени, а также травмы.

Инцидент произошел в отделение Commonwealth Bank в мельбурнском пригороде Спрингвейл 18 ноября прошлого года, сообщает Daily Mail. 22-летний иммигрант из Мьянмы Нур Ислам собирался закрыть свой счет в банке, однако был вынужден ждать в переполненном отделении слишком долгое время.

Тогда молодой человек отправился на ближайшую АЗС и купил там 11 литров бензина в пластиковой канистре. Вернувшись в банк, он вылил бензин на пол и поджег его зажигалкой, стоя в образовавшейся луже, пишет vesti.ru

Сам Нур Ислам получил ожоги 60 процентов тела и четыре месяца провел в больнице, после чего был арестован. Жертв не было, но во время паники и от огня пострадали еще около тридцати посетителей и сотрудников банка.

По словам адвокатов, мьянманец признает себя виновным в нанесении материального ущерба банку, однако он не стремился причинять физический вред другим людям. Процесс по его делу начнется в Мельбурне 20 сентября