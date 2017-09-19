Российская школьница попала под поезд и выжила

Владивостокская школьница выжила после того, как ее сбил поезд. Девочка отделалась лишь переломом ноги.

Инцидент произошел 19 сентября. Две девочки возрастом 15 лет направлялись через железнодорожные пути к морю, не заметив приближающийся маневровый состав.

Машинист увидел их и предпринял экстренное торможение. Одна из школьниц успела отпрыгнуть, однако вторая растерялась и все-таки попала под поезд, сообщает РИА Новости.

Пострадавшая, к счастью, отделалась переломом бедра. Ее госпитализировали, в настоящее время здоровью школьницы ничего не угрожает. Полиция ведет проверку по данному случаю.