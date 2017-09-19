Андриан Канду: Стране нужна консолидированная оппозиция, а не политические горлопаны

Власть готова помочь оппозиции сформулировать требования. Об этом сообщил спикер парламента Андриан Канду. Он раскритиковал акцию протеста, которая состоялась в минувшее воскресенье, и отметил, что стране нужна консолидированная оппозиция, а не политические горлопаны, не способные определиться с целями, и наладить сотрудничество.

"В воскресенье я увидел в рядах оппозиции неразбириху. Оппозиционные партии критикуют друг друга, у них разные мнения, они не знают точно, чего хотят. Чтобы помочь им сплотиться, мы обсудили внутри партии возможность предложить оппозиции механизмы доступа к некоторым институциональным платформам. Это позволит ей повысить уровень информированности и, как следствие, лучше формулировать свои предложения", - заявил спикер парламента Андриан Канду.



Андриан Канду назвал нелепым требование отменить закон о смешанной избирательной системы. Он напомнил, что председатель Партии действия и солидарностя Майя Санду поддерживала одномандатную систему выборов, когда была членом ЛДПМ, а лидер "Платформы Достоинство и правда" Андрей Нэстасе год назад проводил митинги за смену избирательной системы, пишет publika.md



Как отметил спикер, избирателей дезориентирует линия поведения лидеров оппозиции, которые уподобились лебедю, рак и щуке из знаменитой басни. Каждый тянет в свою сторону, и понять, чего хочет и к чему стремиться оппозиция невозможно.



