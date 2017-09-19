БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.

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