Авария в центре Кишинева: водитель автомобиля не уступил дорогу машине скорой помощи

Машина скорой помощи попала минувшей ночью в аварию в центре Кишинева. Несмотря на включённую сирену и проблесковый маячок, водитель другого авто не уступил экипажу дорогу.

Врачи скорой помощи спешили на вызов.



"Мы ехали на срочный вызов на Телецентр, с включенными мигалкой и сиреной, и вдруг слева, со стороны Сергея Лазо, выехала машина и произошло столкновение", - врач скорой помощи Василий Тодераш.



Водитель, не уступивший дорогу, на камеру говорить отказался. Виновному грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.



Другая авария произошла ночью на Чеканах. Там столкнулись две легковушки. Обе машины сильно повреждены. По данным полиции, водитель одного из авто так же не уступил дорогу другому. Пострадавших нет. И в этом случае виновному грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.





