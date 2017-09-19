В Румынии вандалы опрокинули 120 надгробий советских солдат

На кладбище румынского города Ботошань вандалы опрокинули 120 надгробий советских солдат и осквернили 29 могил.

Инцидент произошел в ночь на среду на мемориальном кладбище Eternitatea («Вечность»).

Полицейские уже задержали злоумышленников. Ими оказались четверо жителей города, один из которых ранее был условно осужден за кражу. На допросе вандалы признались, что находились на кладбище в состоянии алкогольного опьянения, передает НТВ.

Ведется следствие. Максимальное наказание за разрушение могил в Румынии составляет пять лет тюремного заключения. Однако, так как надгробия были не разрушены, а лишь повалены, о совершении деяния уголовного характера речь не идет.

Сейчас все надгробия установлены на место. В представительстве российского Минобороны по военно-мемориальной работе в Бухаресте инцидент в Ботошани пока не прокомментировали.





