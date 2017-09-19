Американский десантник не справился с управлением и врезался в заграждение. ВИДЕО

Команда десантников ВМС США не справилась с доставкой знамен на межуниверситетский матч по американскому футболу, перед началом игры один из "морских котиков" врезался в трибуну стадиона, сообщает портал ksl.com.

Инцидент произошел в городе Прово, штат Юта, перед встречей сборных университетов Бригама Янга и Висконсина. Матч планировалось открыть торжественной церемонией доставки флагов по воздуху, однако один из приглашенных десантников во время показательного выступления не рассчитал траекторию посадки и врезался в трибуну. Остальные бойцы элитного подразделения приземлились без происшествий, пишет РИА Новости

На кадрах со стадиона видно, что пикирующий спецназовец едва не сбил с ног артистов духового оркестра. Сообщается, что зрители помогли десантнику выпутаться из строп и оказали ему первую медицинскую помощь.

Комментатор матча объявил, что "морской котик" не получил серьезных травм, зрители на трибунах также не пострадали.







