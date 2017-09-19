В Китае передвинули храм весом две тысячи тонн. ВИДЕО

В Шанхае по решению властей был передвинут местный буддийский храм в целях безопасности. Вес здания превышал две тысячи тонн. Процесс перемещения был снят на видео и обнародован BBC News.

Издание также сообщает, что храм является пагодой "Нефритового Будды" - одной из главнейших городских достопримечательностей. Ежедневно в него приходят тысячи туристов и верующих, пишет korrespondent.net

Возраст строения относительно небольшой - 135 лет. В ходе операции по перемещению инженерам удалось передвинуть пагоду на 30 метров и поднять на один метр.