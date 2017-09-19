Задержан карманник, орудовавший в столичных троллейбусах

Карманник, орудовавший в столичных троллейбусах номер 24 и 22 , был задержан благодаря бдительности двух пассажирок.

Две пассажирки практически сразу заметили, что их обокрали. У одной потерпевшей из сумочки воришка вытащил мобильник за 20 тысяч леев, у другой украл кошелек и документы.

Мужчина вину свою он признал. Ему грозит тюремное заключение сроком до двух лет или штраф до 17 тысяч леев.