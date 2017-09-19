Почетные стипендии в этом году будут получать более 60 студентов

Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании списки студентов высших учебных заведений и учащихся заведений профессионально-технического послесреднего образования, которые будут получать почетные стипендии в 2017-2018 учебном году.

Стипендии предлагаются для поддержки успехов в учебе молодежи и повышения привлекательности высшего и профессионально-технического образования в стране, сообщает МОЛДПРЕС.

Таким образом, 12 студентов высших учебных заведений будут получать стипендию республики в размере 1385 леев, а 30 студентов – стипендию правительства в размере 1155 лей. В то же время 20 стипендий Gaudeamus – 840 леев каждая – присуждены учащимся профтехучилищ.

Сенаты вузов и учебные советы послесредних профессионально-технических учебных заведений утвердили списки кандидатов на получение почетных стипендий. Победителей отобрали на основе таких критериев, как: средний балл, учебная, культурная, спортивная деятельность, резюме, публикации и рекомендательные письма.

Выплата стипендий будет проводиться каждым учебным заведением в рамках бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели.