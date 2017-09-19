Ксения Собчак объявила себя питерской аферисткой

Российская марка одежды Alexander Terekhov выпустит коллекцию, разработанную совместно с телеведущей Ксений Собчак.

Линия представлена худи, толстовками, футболками, спортивными брюками с принтами «Питерская аферистка», «Королева скандала» и «Экстрабич». «Эти любимые фразы Ксении и стали основой коллекции и ее девизом. Простые и сверхточные линии кроя, идеальные пропорции, яркие цвета отображают стиль первой коллаборации. Другим непреложным требованием к коллекции стало высочайшее качество материалов и обработки», — отметили в компании.

Худи с фотографией Собчак дополнены крупным принтом на рукавах «Королева скандала». Модели выполнены в двух цветах: розовый и красный. Базовая вещь коллекции – футболка с принтом «Питерская аферистка» черного, голубого, розового и белого цвета. Также в коллекции есть трикотажные брюки и толстовки серого цвета и черная кепка с красным принтом «Экстрабич». Модели одежды представлены в нескольких цветах, пишет lenta.ru

Марка Alexander Terekhov появилась в 2004 году, под этим брендом продаются женская одежда и аксессуары. В конце октября 2016 года показ коллекции бренда прошел на станции московского метро «Достоевская». Для дефиле была отгорожена часть платформы.