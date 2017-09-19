Американка после ссоры разрубила бойфренда на куски

Полицейские в американском штате Техас арестовали женщину, подозреваемую в убийстве своего бойфренда. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает New York Post.

По версии следствия, 30-летняя Сьерра Саттон после ссоры со своим молодым человеком Стивеном Колменом дождалась, пока он уснет, и застрелила его. После этого она расчленила тело возлюбленного с помощью мачете, пишет lenta.ru.

Через некоторое время женщина заявила об исчезновении молодого человека. Торс убитого обнаружили на свалке через четыре дня после ее обращения в полицию.