Раскрыта главная опасность итальянского супервулкана

Международная группа ученых из Италии и США выяснили местоположение магматического пузыря под Флегрейскими полями — вулканической кальдеры рядом с Неаполем (Италия). Согласно данным сейсмологов, расплавленные породы находятся под городом-портом Поццуоли и создают давление, которое может усилить извержение до катастрофических масштабов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

В 1980-х годах в районе Флегрейских полей произошел ряд слабых землетрясений из-за попадания магмы в недра кальдеры супервулкана. Ученые определили, что жидкий расплав поднялся на глубину 1-2 километра под поверхностью земли, встретив на своем пути скальные образования.

Извержения не случилось, однако раскаленные породы вызвали деформацию литосферы и рост давления, что вызвало подземные толчки. Сейчас магматический очаг находится под Поццуоли и, возможно, Неаполем, а также распространился в сторону моря.

Ученые не могут сказать, когда именно произойдет извержение, однако подчеркивают, что супервулкан становится все более опасным. При этом есть вероятность, что магма найдет выход где-то на дне моря и катастрофы не случится, сообщает lenta.ru.

Суперизвержение Флегрейских полей произошло около 40 тысяч лет назад и, вероятно, вызвало наступление вулканической зимы. Пепел покрыл территорию площадью более 1,1 миллиона квадратных километров.