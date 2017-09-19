Первый "женский" троллейбус появился в Турции

Власти города Малатья на юго-востоке Турции запустили троллейбусы, предназначенные только для женщин.

"Сегодня такие троллейбусы вышли на маршрут по просьбе самих женщин, которым так ездить комфортнее", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что троллейбусы окрашены в розовый цвет с изображением ромашек. Водители троллейбусов также женщины.

Нововведение вызвало большой общественный резонанс в Турции. Судя по сообщениям в социальных сетях, некоторые женщины с удовольствием восприняли новый транспортный формат, считая, что без мужчин они будут чувствовать себя в безопасности. Другие, наоборот, считают подобные инициативы властей посягательством на принципы светского государства и являются шагом к разделению людей, пишет РИА Новости

Депутат турецкого парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), представляющий Малатью, Вели Акбаба раскритиковал решение властей города.

"А как быть с женщинами, которые не захотят ездить в таких троллейбусах? Их теперь прессовать будут, если они сядут в обычный транспорт? Это настоящая дискриминация по половому признаку. Большинство женщин должны протестовать против этого", — сказал Акбаба журналистам. Он напомнил, что еще в 1926 году в Турции был принят закон о равенстве мужчин и женщин.

Ранее мэрия города Бурса на северо-западе Турции приступила к реализации проекта, согласного которому в городском метро будут выделены отдельные вагоны для проезда женщин. Турецкая оппозиция неоднократно выступала против подобных инициатив правящей Партии справедливости и развития, направленных, по мнению представителей НРП, на исламизацию страны и отказ от светских принципов.