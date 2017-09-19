Украина к 2025 году планирует в 4,5 раза повысить акциз на сигареты

Правительство Украины предлагает Верховной раде принять законопроект о ежегодном повышении акциза на сигареты на 20%, увеличив налог в 4,5 раза до 2025 года. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте украинского парламента.

Кабмин инициирует принятие закона в связи с необходимостью выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, акцизный сбор с продажи сигарет должен соответствовать уровню, определенному в директиве Совета ЕС.

Авторы законодательной инициативы предлагают путем внесения изменений в налоговый кодекс довести акциз на сигареты до 90 евро за тысячу штук до 2025 года. Сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет на Украине составляет 20 евро за тысячу штук.

"Проектом предусмотрено ежегодное увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия: в 2018 году — на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%, а в последующие годы — на 20% до уровня 90 евро за тысячу штук", — отмечается в пояснительной записке к документу. Таким образом акциз на сигареты до 2025 года вырастет в 4,5 раза.

Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2025 года доля акциза в средней розничной цене на сигареты будет составлять как минимум 60%, сообщает РИА Новости.