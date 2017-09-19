Назван самый важный фактор благополучия

Здоровый сон оказывает гораздо большее влияние на благополучие, чем увеличение дохода на 50%, выяснили британские социологи.

Исследование проводилось среди жителей Великобритании. Социологи выяснили, что доход на удивление слабо влияет на то, как люди себя чувствуют. При этом 50-процентный рост доходов способствует лишь 0,5-процентному увеличению общего балла, отражающего оценку благополучия.

Оказалось, что качество сна может поднять этот балл на 3,8 процентных пункта, пишет moya-planeta.ru

Если учесть, что, согласно исследованию, 20% населения Великобритании имеют самые высокие показатели благосостояния, то повышение балла посредством качественного сна практически устраняет разницу в ощущении благополучия между менее успешными в делах британцами и счастливчиками с хорошими доходами.

Исследование было проведено среди 8250 человек, которых расспросили о 60 различных аспектах поведения и беспокойствах в их повседневной жизни.

В дальнейшем социологи планируют опрашивать контрольную группу каждое полугодие, чтобы отследить, как живут британцы и как меняется уровень их благополучия и благосостояния