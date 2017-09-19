Ford придумал стол с подушками безопасности

Компания Ford запатентовала выдвижной стол, который можно будет в будущем использовать в автомобилях, оснащенных системами автономного управления. Новый элемент интерьера оснастили подушками безопасности. Патентные документы опубликовало издание Automotive News.

При необходимости стол может убираться в пол автомобиля. Если в нем есть необходимость, то стол выдвигается, а сиденья машины разворачиваются таким образом, что все пассажиры располагаются вокруг него.

Ранее компания Ford уже патентовала интерьеры для автомобилей с системами автономного управления. В мае 2015 года автопроизводитель зарегистрировал иллюстрации, на которых показан интерьер беспилотного пикапа. В нем передний диван может поворачиваться против хода движения.

Летом 2017 года компания Ford запатентовала автомобильное кресло с ногами, которое может выходить из автомобиля на специальных устройствах с шарнирами. Эту же технологию можно использовать для выгрузки грузов с платформ пикапов, пишет motor.ru.