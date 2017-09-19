Деликатный вопрос: в столице ощущается нехватка общественных туалетов

В молдавской столице - де факто городе-миллионнике - всего 14 общественных туалетов. Таких, которые можно посетить бесплатно. Но в каждом условия, мягко говоря, отталкивающие.

Посещая общественный туалет в парке Валя Морилор, ступать следует с максимальной осторожностью, а вот руки помыть и вовсе негде. К тому же женская половина, открыта только зимой.



"Стараемся убирать там по утрам, как можно раньше. Машина выехала, значит там уже моют"? - сказал замдиректора МП Autosalubritate Александр Бажура.



В Муниципальном центре общественного здоровья признают: места общественного пользования далеки от необходимого уровня.



"В Кишиневе туалеты не соответствуют санитарно-техническим требованиям, а их количество меньше, чем должно быть в городе с таким количеством жителей", - сообщил гигиенист муниципального Центра общественного здоровья Анатолий Бурлэчок.



Впрочем, есть исключения. В парке "La Izvor" санитарное помещение убирают и дезинфицируют ежедневно.



Два туалета в парке Штефана чел Маре сдали в аренду предпринимателям. Вход туда платный.



На обслуживание столичных общественных туалетов необходимо не менее миллиона леев ежегодно. В 2017-ом выделили всего 600 тысяч.



"На оплату труда уходит 288 тысяч леев. Работников - 13 человек, в том числе 12 уборщиц. Для такой работы сложно найти желающих, поэтому все - пенсионеры. Мы платим им 3200-3400 леев", - продолжил Александр Бажура.



По санитарно-гигиеническим нормам, в городе должен быть один общественный туалет на каждую тысячу жителей.





