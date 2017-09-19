Жителя Комрата подозревают в изнасиловании собственной дочери

В Комратском районе задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании собственной дочери.

Как рассказали в полиции, отец насиловал девочку на протяжении трех лет, и началось это, когда ей было всего девять. Остальные члены семьи ни о чем не догадывались. В итоге, не выдержав издевательств, девочка рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.



"В ходе дальнейшего расследования нам предстоит установить все обстоятельства и дать юридическую оценку. Девочку направили на медицинское обследование, с ней будут работать психологи".



У подозреваемого уже есть судимость за изнасилование. Грозит ему до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.





