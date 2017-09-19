Подробности массовых обысков в Сороках

В Сорокском районе задержали 14 подозреваемых в наркоторговле. По информации следствия, они входят в две преступные группы. Пятеро ранее уже отбывали наказание.

При обысках у задержанных обнаружили более 20 килограммов марихуаны, килограмм гашиша, а также нелегально хранящееся оружие и боеприпасы.



"Изъяты психотропные вещества и денежные суммы. Их обнаружили у лиц, которые занимались сбытом наркотиков", - cказал заместитель главного прокурора ПБОПОД Виталий Бусуйок.



Задержание проводили прокуроры по борьбе с организованной преступностью, сотрудники национального инспектората расследований и 50 бойцов спецподразделения Фулджер. Двое подозреваемых пыталлись скрыться, один оказал сопротивление - забаррикадировался в доме.



Операцию готовили четыре месяца. Провели в том числе несколько контрольных закупок. Как показало расследование, всего в наркотрафике участвовали 25 человек.



"Было установлено, что две преступные группировки продавали наркотики на территории Молдовы, а часть переправляли в Россию. Привозили наркотики с территории Евросоюза", - продолжил Виталий Бусуйок.



Подозреваемые задержаны на 72 часа. Им грозит от семи до 15 лет лишения свободы.





