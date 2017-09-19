Музыка способна повысить привлекательность мужчин в глазах женщин

Исследователи из Венского университета изучили влияние музыки на сексуальную привлекательность — оказалось, что результаты кардинально различаются для мужчин и для женщин.

Ученые решили проверить, как музыка меняла привлекательность лиц мужчин и женщин в глазах противоположного пола.

В психологической литературе ранее были описаны так называемые эффекты передачи возбуждения, которые могут возникать, если два раздражения обрабатываются последовательно.

Обработка первого раздражителя вызывает внутреннее возбуждение, то есть повышенную физиологическую активность, которая затем приписывается второму стимулу. Этот основной бессознательный механизм может влиять на наши действия, в данном случае — на выбор партнера, объясняет Мануэла Марин, ведущий автор исследования, слова которой приводит Daily Mail.

В своей работе исследователи поставили 96 гетеросексуальным участникам эксперимента музыкальные композиции, а затем фотографию лица противоположного пола с нейтральным выражением лица.

Участников попросили оценить лицо с точки зрения его привлекательности и сказать, могли бы они встречаться с этим человеком.

В другом исследовании участникам были показаны лица без «музыкального сопровождения».

Результаты показали, что участницы оценили мужские лица как более привлекательные и чаще заявляли о готовности встречаться с показанными мужчинами после воздействия музыки.

Удивительно, но этот эффект не наблюдался среди участников мужского пола, пишет moya-planeta.ru

Теперь ученые надеются воссоздать исследование в более широких масштабах, чтобы узнать, могут ли музыкальные способности и творчество частично компенсировать недостатки с точки зрения внешнего вида и физической формы.