Мощное землетрясение в Мексике: десятки погибших, огромные разрушения

По меньшей мере 204 человека погибли во вторник в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщил телеканал Milenio.

Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter подтвердил гибель 149 человек, передает ТАСС.

В эфире телеканала Milenio Пуэнте отмечал, что спасательные работы продолжаются. По его словам, в столице было разрушено 40 зданий.

После мощного землетрясения произошло 11 повторных подземных толчков магнитудой до 4. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба республики в своем Twitter.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км.