Фотограф из Кишинева стал победителем в одной из номинаци конкурса "EyeEm Photography Awards 2017"

Крупнейший международный фотоконкурс "EyeEm Photography Awards 2017" объявил финалистов этого года, всего было прислано 590 тысяч работ от 88 тысяч фотографов.

Жюри фотоконкурса отобрало 100 финалистов, передает sputnik.md. В номинации "Фотожурналист" победил молдавский фотограф Рамин Мазур из Кишинева. Члены жюри отметили кадр из серии Рамина Мазура "Процесс" по постановке "Гамлета" в тюрьме.

В 2016 году 11 заключенных, отбывающих пожизненный срок в тюрьме №17 Резины, сыграли роли в знаменитой трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет". Пьесу поставил арт-центр "Колизей" и режиссер Луминица Цыку. В течение нескольких месяцев заключённые изучали искусство актёрского мастерства.

Рамин Мазур — молдавский фотограф-документалист, ранее уже получал престижные награды, например, в 2011 году получил главную премию в конкурсе "Youth Media Award", также в разделе "Фотожурналистика".