В Украине открыли виртуальный полигон для военных. ВИДЕО

На Яворивском полигоне во Львовской области открыли виртуальный полигон, передает 24 канал. Там же продолжаются международные учения Rapid Trident-2017

По словам министра обороны, сотрудничество с НАТО выходит на новый уровень. С первого взгляда полигон похож на компьютерную игру, но на самом деле - это современное программное обеспечение для подготовки военных, пишет korrespondent.net

Все очень реалистично и каждый выполняет свою четко отведенную роль в операции. Военные атташе со всего мира присматриваются к новому современному центр имитационного моделирования, аналогов которому нет в Украине. На его создание потратили более $20 млн. Командно-штабные учения "Стремительный трезубец - 2017" продлятся еще неделю.