Землетрясение в Мексике: 21 ребенок погиб при обрушении школы

На юге Мехико растет число жертв землетрясения. Так, стало известно, что в результате толчков обрушилась школа Энрике Ребсамена, погибли четверо взрослых и 21 ребенок. Это местным СМИ сообщил замминистра образования Мексики Хавьер Тревиньо. Еще 30 детей и восемь взрослых, находившихся в школе во время землетрясения, числятся пропавшими без вести, сообщает Интерфакс.

Мэр Мехико Мигел Анхель Мансера сообщил телекомпании Televisa, что идет поиск людей и разбор завалов в 44 точках, где рухнули или серьезно пострадали здания. Среди рухнувших строений шестиэтажный многоквартирный дом, супермаркет и завод. В городе было введено чрезвычайное положение, сообщает korrespondent.net

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник днем. По предварительным данным службы спасения, погибли не менее 149 человек. Подземный толчок произошел, когда в столице страны проходили учения по гражданской безопасности, приуроченные к 32-й годовщине землетрясения 1985 г., жертвами которого стали около 10 тыс человек.

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