Ученые назвали тип внешности, склонный к случайным связям

Ученые из университета Ниписсинга в Канаде установили, какой является внешность людей, наиболее склонных к случайным связям. По утверждению экспертов, люди с коротким и широким лицом имеют большую вероятность оказаться неверными, передает EurekaAlert!.

Полный текст исследования был обнародован в издании Archives of Sexual Behavior.

Специалистами были проведены два исследования. К первому привлекли 145 студентов, имеющих романтические отношения. Все они прошли опрос, в котором указали особенности своего поведения с другими людьми и сексуального поведения.

Второе исследование предусматривало участие 314 людей, и каждый из участников был оценен с точки зрения степени неверности.

В итоге ученые пришли к выводу, что связь между пропорциями лица и сексуальным поведением обусловлена, в определенной степени, уровнем гормона тестостерона во время полового созревания. При этом, результаты служат показателем как в случае мужчин, так и в случае женщин, пишет korrespondent.net