Вышел трейлер документального фильма о Леди Гаге. ВИДЕО

В Сети был обнародован трейлер документального фильма Gaga: Five Foot Two, посвященного американской певице Леди Гаге. Видео было обнародовано на YouTube-канале онлайн-сервиса Netflix.

В ролике показаны кадры, в которых певица делится подробностями о себе, своих страхах и паранойе, тревоге и боли.

Кроме того, в картину были включены неизвестные закулисные материалы и интервью, и показана работа над последним альбомом артистки Joanne.

Выход фильма на широкий экран ожидается 22 сентября, пишет korrespondent.net