Ужесточена повторная выдача американских виз

Госсекретарь США распорядился ужесточить процедуру повторной выдачи американских виз для иностранцев, нарушающих правила пребывания в Штатах - посещающие США должны полностью соблюдать в течение 90 дней заявленные цели поездки. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон распорядился ужесточить процедуру повторной выдачи американских виз для иностранцев, нарушающих правила пребывания в Штатах.

Лица, запрашивающие визу, обязаны в течение 90 дней пребывания в США соблюдать заявленные заранее цели поездки. Если в течение этого срока они заключат брак с гражданином США, поступят в учебное заведение или найдут работу, это будет расцениваться как дача ложных сведений на собеседовании, заявил глава Госдепартамента.

Послание Госдепартамента было направлено посольствам и консульским учреждениям США.

Нарушителям будет практически невозможно повторно получить или продлить американскую визу. За это им будет грозить депортация и невозможность возобновить американскую визу.

"Это очень значительное изменение в иммиграционной политике",— сказала заместитель директора Ассоциации американских юристов по проблемам иммиграции Дайана Риш.

"Запрет на въезд в Соединенные Штаты должен быть намного более широким, жестким и конкретным, но, как бы глупо это ни было, это было бы неполиткорректно!" — написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

​Данные меры предпринимаются администрацией президента США Дональда Трампа для борьбы с нелегальной иммиграцией, а также для ужесточения правила легального въезда в страну.



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