Землетрясение в Мексике: число жертв превысило 200

Жертвами мощного землетрясения в Мексике стали как минимум 226 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию местного Агентства гражданской защиты.

В частности, только в столице страны, Мехико, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 117 человек.

Кроме того сильно поражен землетрясением мексиканский штат Морелос – там погибло 55 человек. Также по меньшей мере 12 человек погибли в соседнем штате, а три человека погибли в штате Герреро на тихоокеанском побережье, пишет korrespondent.net

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